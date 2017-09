D66 Leiden wil alleen gratis sportabonnement voor kind van 7

Het bijzondere voorstel staat in het conceptverkiezingsprogramma dat D66 Leiden vandaag presenteert in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, volgend jaar maart. Paul Dirkse, D66-lijsttrekker en momenteel sportwethouder in Leiden, vindt het plan broodnodig: ,,Sport en bewegen is voor ons cruciaal in het preventiebeleid. Jong geleerd is oud gedaan."



Volgens Dirkse zijn kinderen in groep 4 en 5, waar het om gaat, er echt aan toe om langdurig te sporten. ,,Wij willen hen deze gelegenheid geven, zodat bijvoorbeeld kinderen met een migratieachtergrond meer gaan bewegen."