D66 niet blij met voortijdig vertrek van senator Prast

D66 is niet te spreken over het plotselinge vertrek van senator Henriëtte Prast uit de Eerste Kamer en bij de partij, slechts enkele maanden voordat er een nieuwe Senaat wordt gekozen. Dat zegt de fractievoorzitter van de democraten, Hans Engels, tegen deze krant.

,,Ik vind dat niet prettig, laat ik maar eerlijk zijn", aldus Engels. ,,Je wilt met de hele ploeg de eindstreep halen, nood en dood nagelaten. Ik had het liever anders gezien. Na haar aankondiging heb ik nog wel geprobeerd haar tot heroverweging te bewegen, maar ze was niet over te halen.”

Prast, die niet op de D66-lijst staat voor een volgende periode in de senaat, zei vanmorgen in de Volkskrant dat ze voortijdig weggaat omdat ze het oneens is met het beleid op het gebied van dierenwelzijn. Op die portefeuille zag Prast het stemgedrag van D66 ‘geleidelijk ten kwade veranderen'.

Naar geweten stemmen

Engels meldt daarover: ,,We hebben mevrouw Prast altijd toegestaan om op dit onderwerp naar geweten te kunnen stemmen, dat recht heeft ze ook kunnen uitoefenen. Ze heeft nu geconcludeerd toch teleurgesteld te zijn dat de fractie haar niet is gevolgd, dat oordeel is aan haar.”

Volgens de D66-fractievoorzitter in de senaat is er door zijn fractie altijd partijgetrouw gestemd. ,,We hebben daarbij vanzelfsprekend ook volgens alle democratische principes gewerkt. Alleen, de opvattingen met mevrouw Prast liepen uiteen. We respecteren nu haar besluit.”