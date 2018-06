D66: Nu geen besluit verhuizing marinierskazerne

Volgens D66-Kamerlid Salima Belhaj roepen de Kamervragen die staatssecretaris Barbara Visser vorige week beantwoordde ‘alleen maar meer vragen op’. Ze wil daar eerst antwoord op. Tot die tijd wil Belhaj pas op de plaats maken. ,,Wij vinden een heroverwegingsbesluit nodig.”



Het besluit voor de verhuizing is al in 2012 genomen, maar een deel van de Kamer is er recentelijk over gaan twijfelen na groot protest van de mariniers zelf. Zij zeggen niet naar Zeeland willen te verhuizen omdat bijvoorbeeld hun partner niet wil meeverhuizen en ze opzien om doordeweeks in de kazerne te slapen. In het centraal gelegen Doorn is dat vaak niet nodig. Dat is ook te zien aan de uitstroomcijfers van mariniers: die is veel hoger dan gebruikelijk.