D66 onderzoekt klacht over seksuele intimidatie binnen de partij

updateD66 stelt een onderzoek in naar anonieme beschuldigingen over een medewerker van partijleider Sigrid Kaag, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. Volgens een anonieme mail die is gestuurd naar meerdere media zou zelfs de politie eraan te pas zijn gekomen toen een vrouwelijke medewerker van het partijbureau door hem in haar kamer zou zijn vastgehouden. De man ontkent.

De vrouw in kwestie is niet bereikbaar voor commentaar. Maar in de anonieme mail staat te lezen dat de man, die tot twee jaar geleden hoofd was van de commissie die kandidaten zocht voor de kieslijsten, zich afgewezen zou hebben gevoeld door haar en dat niet kon accepteren.



Toenmalig partijleider Alexander Pechtold zou de man vermanend hebben toegesproken en er zou melding zijn gedaan bij de politie. Vervolgens zou ook binnen de partij een klacht tegen de man zijn ingediend, waar vervolgens niets mee werd gedaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De man in kwestie werkt voor het Haags lobbykantoor Dröge en Van Drimmelen. In een verklaring laat hij weten: ,,Een anoniem artikel schetst een situatie en doet insinuaties waarin ik mij absoluut niet herken. Los van mijn persoonlijke emotie, vind ik het verschrikkelijk dat deze berichtgeving organisaties raakt zoals D66 en ons adviesbureau; omgevingen waar we grensoverschrijdend gedrag niet tolereren. Het is goed dat D66 een zorgvuldig onderzoek instelt. Ik zal daar volledig aan meewerken en zie met vertrouwen de uitkomst tegemoet.’’

Stevig ingrijpen

Volgens Kaag moet er ‘stevig worden ingegrepen’ als de beschuldigingen kloppen. ,,Ik leid een partij waar we respectvol met elkaar omgaan en die voor iedereen een veilige werkomgeving en politieke vereniging moet zijn. Daarom hecht ik eraan dat dit zo snel mogelijk wordt onderzocht. Het feit dat dit jaren geleden zou hebben gespeeld, doet daar voor mij niets aan af.’’

In de anonieme mail staat verder de lezen dat de man een relatie zou hebben gehad met minimaal één vrouwelijke kandidaat die hij vervolgens zou naar voren zou hebben geschoven voor een prominente plaats op een van de kieslijsten van D66.

Kaag roept de anonieme tipgever in de verklaring op zich te melden en haar verhaal te doen tegenover een onafhankelijke onderzoekscommissie die wordt ingesteld. Ook roept ze slachtoffers op zich te melden.

De anonieme tipgever stelt echter dat Kaag op de hoogte is van het onacceptabele gedrag jegens vrouwen in de partij. ,,Dat uitgerekend zij, zulke mannen om zich heen verzamelt, maakt mij hopeloos’’, schrijft de tipgever. ,,Ik heb geprobeerd bij meerdere mensen in de partij gehoor te krijgen voor wat mij is overkomen maar het machtige establishment is dusdanig sterk dat slachtoffers zoals ik aan het kortste eind trekken. Meerdere vrouwen die mijn verhaal kunnen bevestigen hebben de partij verlaten of hebben zichzelf ‘gemute’. Bang voor negatieve gevolgen.’’

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: