D66 verbijt het verlies

De imposante zegereeks die D66 onder Alexander Pechtold doormaakte, is tot staan gebracht. Het moest er een keer van komen, maar vooral het verlies in de grote steden doet pijn. Laurens Kok

Niet teleurgesteld kijken als de uitslag tegenvalt. Dat valt nog niet mee in de Utrechtse Winkel van Sinkel. De oekaze van de partijtop - verstuurd per app naar actieve partijleden - is aan niet alle aanwezigen besteed. Als om 20.20 uur de NOS-prognose voor de Domstad binnenkomt, is er eerst nog gelatenheid: met een verlies hebben de democraten rekening gehouden. Maar als rivaal GroenLinks met maar liefst drie zetels verschil de grootste lijkt te worden, ontsnapt een 'oooh' aan diverse D66-kelen.

Nog harder komt de exitpoll in Amsterdam binnen, de hoofdprijs die D66 die D66 in 2014 geleden nog ontfutselde aan de decennialang zo oppermachtige PvdA. Nu, vier jaar later, is de partij alweer onttroond. Wederom door GroenLinks. De voorspelde nek-aan-nekrace blijft uit.

Partijleider Alexander Pechtold doet zijn best de zaal ervan te overtuigen niet bij de pakken neer te zitten. ,,We hadden vaak goed, we hebben in heel veel gemeenten zilver'', stelt hij. Voor de microfoons onderstreept hij zijn track record als partijleider: ,,Ik heb negen verkiezingen met D66 mogen winnen, deze keer leveren wat in. Vroeger zeiden ze bij D66 'regeren is halveren', daar is absoluut geen sprake van.''

Een beperkt verlies was misschien ingecalculeerd, wennen is het wel. De ambitie om vanuit een voortrekkersrol colleges te bouwen waarin links en rechts worden verenigd, is een grote opgave geworden, al zal het er in sommige steden nog om kunnen spannen. Volgens Pechtold ligt er voor GroenLinks een 'grote opgave', nu in vele steden de versplintering compleet is en die partij zegt 'over links' te willen besturen.