D66 wil dat Blok brexitbeest weer van stal haalt

Regeringspartij D66 zei in een Kamerdebat over de brexit ‘nog meer van Blok te willen zien’ nu er nog geen deal in zicht is tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over hun toekomstige relatie. Bouali roemde het succes van het brexitbeest. ,,Dat blauwe pak stond u goed.”

In de eerdere campagne waarin het ‘blauwe brexitkarakter’ figureerde, lag het harige beest op het bureau en stond de VVD-bewindsman ernaast. Wie er ín het pak zit, is een geheim dat het ministerie van Buitenlandse Zaken goed bewaart.

Zolder

In een interview met deze krant zei Blok eerder dat ‘brexit’ opgeborgen was op zolder, maar dat het figuur een comeback maakt als er geen akkoord komt over de toekomstige handelsrelatie. In het debat zegde Blok toe dat het kabinet binnenkort met een nieuwe campagne komt. Hij wilde niet zeggen of daar het brexitbeest weer in opduikt. ,,We gaan de spanning nog even opbouwen.”

SP-Kamerlid Renske Leijten begrijpt niet waarom de twee partijen nog geen deal hebben. ,,We zijn vier jaar bezig en nóg geen akkoord.” Al in 2016 gaf het Verenigd Koninkrijk per referendum aan de EU te willen verlaten. Uiteindelijk deden zij dat pas op 1 januari 2020. Dit jaar geldt als een overgangstermijn waarin er nog weinig verandert.

Coronavirus

De onderhandelingen tussen de EU en het VK verliepen de afgelopen maanden moeizaam, ook door het coronavirus, dat onder beide onderhandelingsteams rondging en dat fysieke onderhandelingsronden onmogelijk maakte. Het akkoord zou uiterlijk deze maand klaar moeten zijn, zodat het Europees parlement het nog voor het einde van het jaar – als de overgangstermijn afloopt – kan ratificeren. Maar over een aantal kwesties, zoals het voor Nederland belangrijke onderwerp visserij, is nog geen overeenstemming.

Voor Nederland, dat een sterke handelsrelatie heeft met de Britten, is een brexit zonder deal een nachtmerriescenario. Maar Blok houdt hoop en ziet nog wel tijd voor de EU en het VK om tot een deal te komen. ,,Er is ook niet een heel precieze datum vastgelegd.” Eerder werd 15 oktober genoemd, maar dat is ‘niet keihard’.

Kerst

In theorie, stelde Blok, kunnen de twee partijen nog wat langer dooronderhandelen en zou het akkoord voorlopig in werking kunnen treden op 1 januari 2021. De lidstaten en het Europees parlement zouden zich er in dat scenario in het nieuwe jaar over gaan buigen. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemt dat ‘niet wenselijk’. ,,Ik kom liever in de week voor kerst terug voor een debat.”

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën, die over de douane gaat, noemde de brexit ‘een unieke situatie’ waar ondanks ‘het pak van de minister of de minister in het pak’ niet alle ondernemers op voorbereid zijn.

