D66 wil schoolkinderen meer privacy geven

Door technologische innovaties laten steeds meer scholen ouders online meekijken in het leerlingvolgsysteem, zoals ParnasSys (basisonderwijs) en Magister (voortgezet onderwijs). Van Meenen vreest dat kinderen daardoor gevangen komen te zitten in een 'glazen digitale kooi'. Volgens hem kunnen scholen ook op een andere manier belangrijke informatie delen, bijvoorbeeld in een gesprek met de leraar of door een telefoontje te plegen.



Van Meenen: ,,Soms weet je als ouder al eerder dan je kind wat voor cijfer hij heeft gehaald bij een toets. Als ik de klas werd uitgestuurd, of ik had even ruzie met een klasgenoot, dan kwam dat in een papieren map. Als het nodig was, werden mijn ouders er bij gehaald. Dan wist ik dat het menens was. Nu zien papa en mama bijna realtime via de app wat hun kind uitspookt. Scholen en ouders zijn verstandig. Als het nodig is, weten ze elkaar echt wel te vinden.''