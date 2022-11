D66 wil verbod op politieke partij mogelijk maken

experts reageren Omstreden vi­deo-interview FvD’er Van Meijeren zorgt voor verdeeld­heid: ‘Hij gaat over grens heen’

De geruchtmakende uitspraken van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren, over een ‘fluwelen revolutie’ die de regering ten val zou moeten brengen, zorgen voor verdeeldheid onder juridische experts. De één ziet er geen strafbare uiting in, de ander vindt dat Van Meijeren nu écht een grens over is gegaan. ,,Het is definitief tijd voor een cordon sanitaire rond deze meneer en zijn hele partij”, zegt raadsman Job Knoester.

14 november