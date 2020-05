Dales vreest voor ‘tuinkabouters zonder benul’ aan het roer bij 50PLUS

Daarvoor waarschuwt Dales in een open brief aan 50PLUS-oprichter Jan Nagel, een van de kopstukken in de partij die hebben aangedrongen op zijn aftreden. ,,Dit is wat ervan komt als incompetente amateurs, met steun van ‘prominenten’, de partij willen overnemen.”

Dales en zijn medebestuurders kondigden onlangs hun vertrek aan bij 50PLUS. De partij wordt al jaren verscheurd door ruzies, die vaak gingen over de verdeling van baantjes. De oud-wethouder van Amsterdam was ingevlogen om de rust te doen weerkeren, maar dit voorjaar laaide de onrust weer in alle hevigheid op.

Ditmaal leidde dat ook tot een scheuring in de Tweede Kamerfractie. Die had in meerderheid het vertrouwen in Dales opgezegd. Alleen Henk Krol, jarenlang het boegbeeld van 50PLUS in politiek Den Haag en een bondgenoot van Dales, bleef hem steunen.

Zoveel potentie

Krol is inmiddels uit de partij gestapt. Hij vormt nu in de Tweede Kamer een nieuwe fractie met Femke Merel Van Kooten-Arissen, die eerder met behoud van haar zetel de Partij voor de Dieren de rug had toegekeerd. Dales sloot overigens eerder al uit dat hij zich aansluit bij de Partij voor de Toekomst die zij hebben opgericht.