De beëdiging: dit gaat er vandaag gebeuren

11.05 uur: Het derde kabinet Rutte wordt beëdigd in de Grote Balzaal van Paleis Noordeinde. Het is de eerste beëdiging van een kabinet door de koning. Rutte II werd nog door zijn moeder Beatrix gedaan.



De ministers en staatssecretarissen moeten een in de wet vastgelegde eed of belofte afleggen. Het gaat daarin om trouw aan onder meer de koning en de grondwet. Ook mogen ze zich niet laten omkopen. Dan zeggen ze, als ze willen in het Fries: ,,Dat verklaar en beloof ik!'' of ,,Zo waarlijk helpe mij God almachtig!''