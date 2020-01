De doemdenker contra het blije ei

Een onverbeterlijke optimist, noemde voormalig minister Edith Schippers, jarenlang de rechterhand van Rutte, onze minister-president. Een blij ei, grappen medewerkers ook weleens achter zijn rug. Inmiddels is die reputatie van de premier hem ook in het buitenland vooruitgesneld.



Rutte staat morgen op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos op het podium met de Israëlische filosoof Yuval Noah Harari. Allebei zijn ze historicus. Maar waar Rutte voor de politiek koos, geeft Harari les aan de universiteit van Jeruzalem. Hij werd wereldberoemd met bestsellers als Sapiens en Homo Deus. Daarin beschrijft Harari hoe de mensheid zich ontwikkeld heeft tot wat zij nu is en hoe zij zichzelf en haar natuurlijke omgeving te gronde richt.



De twee gaan in discussie over de stelling: hoe kan de mensheid de 21ste eeuw overleven? Dat juist Rutte is gevraagd weerwoord te bieden aan de apocalyptische opvattingen van Harari is geen toeval. De organisatie zocht iemand met een optimistische blik als tegenstander van Harari. En dan ben je bij Rutte – inmiddels een oudgediende op bijeenkomsten als die in Davos – aan het goede adres.