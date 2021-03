De familie Marijnissen woonde in een CDA-straatje in Oss, nu stemt de hele stad SP

LAND VAN LIJSTTREKKERSDe partij werd eerder en elders opgericht, maar dankzij Jan Marijnissen en nu zijn dochter Lilian lijkt het of de wieg van de SP al tientallen jaren in een keurig en aangenaam straatje in de wijk Kortfoort in Oss ligt.