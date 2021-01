De Jonge én Rutte zwaar onder vuur om zwabberend vaccinatiebeleid: ‘Blamage van de hoogste orde’

,,Het kabinet heeft hier een ongelooflijke steek laten vallen, door te roepen dat een weekje later ook wel kon’’, vindt PvdA-leider Lodewijk Asscher. ,,We hebben een vriezer vol vaccins en er waart nu een zeer besmettelijke variant rond. Het is klaar met de smoezen. Eerder beginnen is realistisch, niet symbolisch.’’ Asscher spreekt over ‘falen van het kabinet’ dat vaccins nog steeds in de vriezer liggen.



De oppositiepartijen richten hun pijlen in het Kamerdebat niet enkel op De Jonge. Ook premier Rutte moet het ontgelden. Hij zou - als aanvoerder van de ministersploeg - niet voldoende ingrijpen bij het zwabberende coronabeleid. ,,Waarom heeft de premier niet een crisismanager aangesteld om de vaccinatiecampagne te leiden?’’, vraagt Asscher zich af.