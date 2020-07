De Jonge tijdens lijsttrekkersdebat: We hebben één team-CDA

Volgens CDA-lijsttrekkerskandidaat Hugo de Jonge is er geen team-De Jonge of team-Omtzigt. ,,We hebben één team-CDA, en dat team heeft nog geen aanvoerder.”

De Jonge reageerde daarmee in het lijsttrekkersdebat in talkshow Op1 tussen hem en de andere overgebleven kandidaat Pieter Omtzigt op uitspraken van Wopke Hoekstra. De minister van Financiën heeft aangegeven zowel Omtzigt als De Jonge te willen ‘helpen’ als zij een beroep op hem doen. Voor Omtzigt, die in de Tweede Kamer wil blijven, is hij dan de kandidaat voor een plek in het kabinet. De Jonge wil zelf premier worden.

De Jonge noemde het ‘mooi toch’ dat Hoekstra zegt te willen helpen. ,,Ik heb het gelezen als: we horen bij team-CDA”, zei de minister van Volksgezondheid over de uitspraken van de minister van Financiën, die zelf bedankte voor het CDA-leiderschap.

Quiz

Tijdens een quiz vroegen de presentatoren De Jonge en Omtzigt te kiezen tussen Hoekstra of Rutte als minister-president. Beiden kozen voor Hoekstra, al voegde Omtzigt eraan toe dat het volgens hem ‘typisch Nederlands’ is om het over ‘de poppetjes’ te hebben. ,,Het gaat niet over de problemen die in Nederland leven.” Als hij CDA-partijleider wordt, prijkt zijn hoofd niet op de verkiezingsposter, beloofde hij. ,,Ik wil verkiezingsposters zonder de hoofden van mensen.”

Toen de twee CDA-kopstukken gevraagd werd te kiezen tussen Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet of SP-leider Lilian Marijnissen als coalitiepartner, kozen beiden voor Marijnissen. Omtzigt: ,,Ik heb in de toeslagenaffaire uitstekend samengewerkt met Renske Leijten van de SP, dus in dit geval ga ik toch echt voor Lilian Marijnissen. Daar heb ik geen aarzelingen bij.”

Eerder zei Omtzigt vooral dat Baudet het CDA juist uitsloot als coalitiepartner, omdat hij het CDA beticht een cultuurmarxistische partij te zijn met het doel Nederland te vernietigen. In 2017 zag Baudet in Omtzigt nog zijn gedroomde premier van een zakenkabinet. ,,Nou, de liefde is niet altijd wederzijds”, aldus Omtzigt. De Jonge stelde vanaf het begin van de lijsttrekkerscampagne al dat hij niet wil samenwerken met FvD.

Geen écht debat

Net als bij het lijsttrekkersdebat dat het CDA vorige week organiseerde toen CDA-staatssecretaris Mona Keijzer nog in de race was, was er van een écht debat geen sprake en bleven aanvallen uit. De politici mochten elk één onderwerp aandragen om over te debatteren. De Jonge koos voor migratie, Omtzigt voor ‘de onbetrouwbare overheid’ waarbij hij de toeslagenaffaire als voorbeeld noemde.

Volgens De Jonge wordt er nooit gesproken over ‘hoeveel migratie we aankunnen’. ,,De verwachting is dat we tot een miljoen extra inwoners krijgen als gevolg van migratie. Dat is een grote stad erbij, dat kunnen we niet dragen. Maar we doen nog altijd alsof het ons overkomt.” Omtzigt wees erop dat binnen de Europese Unie vrij verkeer van personen geldt en dat afspraken samen met andere landen gemaakt moeten worden. Wel wil hij belastingkortingen afschaffen om migratie niet aan te moedigen.

Omtzigt, die vanavond na Martijn van Helvert de steun kreeg een tweede fractiegenoot Michel Rog, zei ‘gehoopt’ te hebben dat hij een tweede stemronde kon afdwingen. ,,Ik ben van 0 naar 40 procent gegaan in twee weken campagne. Ik geloof niet dat mensen hadden verwacht dat ik me zou kandideren. Ik begin altijd vanuit een underdog- of achterstandspositie.”

Wijn

De Jonge memoreerde dat hij ‘slechts’ 248 stemmen miste om het partijleiderschap in één stemronde naar zich toe te trekken. Hij zette daar in een weddenschap met een NOS-verslaggever afgelopen vrijdag nog ‘een goede fles wijn’ op. Die wijn kostte hem 8,50 euro, verklapte hij. Een groep jonge CDA-wethouders sprak zich vandaag via een filmpje op Twitter uit voor de kandidatuur van De Jonge.

CDA-leden kunnen nog tot dinsdag 12:00 uur stemmen op de kandidaat van hun keuze. Woensdag om dezelfde tijd wordt bekend gemaakt wie de nieuwe CDA-lijsttrekker wordt.