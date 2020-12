De Jonge vertelde als eerste zijn vrouw dat hij wilde stoppen: ‘Weet je het zeker, vroeg ze nog’

De Jonge vertelt dit in een interview met deze nieuwssite. ,,Ik wilde de partij natuurlijk niet achterlaten in chaos’’, zegt De Jonge, die twee dagen voor het vaststellen van de lijst bekendmaakte dat hij afhaakte.

In het diepste geheim spraken de twee christendemocratische bewindslieden met elkaar. Toch wist De Jonge niet zeker of Hoekstra het zou doen ,,Ik had de weken voorafgaand aan mijn besluit een aantal keren met Wopke gesproken en op basis daarvan de inschatting gemaakt dat hij het zou doen. Dat was voor mij belangrijk om de stap te durven zetten.’’

Na een slopende strijd met een nipte winst op CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt merkte lijsttrekker De Jonge na de zomer dat de coronadebatten in de Tweede Kamer anders verliepen. ,, Ik had sterk de indruk dat mijn lijsttrekkerschap leidde tot een andere bejegening van mijn coronavoorstellen. Zo groeide het besef dat de aanpak van de crisis niet te combineren was met mijn CDA-leiderschap.’’

Volledig scherm Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra staan de pers te woord bij het ministerie van Algemene Zaken na afloop van de wekelijkse ministerraad. © ANP

Binnen het CDA had een deel van de partij zich niet neergelegd bij het lijsttrekkerschap van De Jonge. Hij kreeg anonieme kritiek en de geruchtenstroom over ‘oneerlijk’ verlopen lijsttrekkersverkiezingen bleef aanhouden. Hij moest zijn krappe machtsbasis uitbouwen. ,,Er is altijd sprake van deining als een partij een nieuwe leider krijgt. Daar is goed mee om te gaan als je er tijd in steekt. Maar tijd is juist iets wat ik niet heb.’’

De Jonge sprak er met niemand over en ontbood CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum donderdag voor de vaststelling van de kandidatenlijst. ,,Twee dagen van tevoren. Just in time. Wopke kreeg de vraag pas nadat ik Ploum had geïnformeerd over mijn besluit.”

Hugo de Jonge werd dit voorjaar plots gebombardeerd tot coronaminister, werd deze zomer nipt CDA-lijsttrekker na een slopende verkiezing en voelde zich na vier maanden door de pandemie gedwongen het leiderschap weer uit handen te geven aan Wopke Hoekstra. En de achtbaanrit is nog niet voorbij, want corona raast door.

Volledig scherm © Marco De Swart