De Jonge wacht taai debat over kwestie-Sywert: ‘Zijn vijand is niet de Kamer, maar z'n eigen karakter’

Wat vorige week volgens een betrokkene nog een staatsrechtelijk monstrum was, is plots toch mogelijk. CDA-minister Hugo de Jonge wil morgen alsnog zelf uitleg geven over daden uit zijn vorige baan, die van minister van Volksgezondheid. Dat is tegen de Haagse mores die voorschrijven dat de verantwoordelijk bewindspersoon - in dit geval Conny Helder - tekst en uitleg geeft voor alles wat voorgangers uitspookten. Moet je anders bijvoorbeeld Ivo Opstelten nu nog naar het parlement roepen voor een misstand bij de politie in 2011?