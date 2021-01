De Jonge: We bungelen onderaan in Europa, maar 24/7 prikken is geen optie

Hugo de Jonge tegen deze krant: ,,In de komende twee à drie weken gaan we meer wegprikken dan er binnenkomt. Dat betekent dat we met een paar weken bij zijn, we trekken ons been écht bij. In de achtste week (eind februari, red.), weten we nu al gezien de planning, zal de voorraad zo klein zijn dat je ternauwernood kunt prikken wat er de week daarna in de agenda staat.” Lees onderaan dit artikel de uitgebreide reactie van de demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.