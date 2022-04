De lat ligt hoog voor de opvolger van Ploumen

Podcast Politiek dichtbijLaat Lilianne Ploumen een staaltje eerlijkheid zien met haar vertrek als partijleider, of speelt er meer bij de PvdA? En hoe hard wordt er achter de schermen geruzied over het miljardengat in de begroting van het nog kersverse kabinet?