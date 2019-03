De uitslag: FvD krijgt meeste stemmen en is met VVD de grootste in de senaat

Het kabinet-Rutte raakt vooral door het verlies van coalitiepartners CDA en D66 zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt. Een meerderheid die nodig is om wetsvoorstellen door die senaat te krijgen.



De winst voor Forum voor Democratie (FvD) gaat vooral ten koste van de PVV, die circa 1 op de 3 kiezers verliest. Desondanks stemden nooit eerder zoveel Nederlanders – ruim één op de vijf kiezers – op partijen die zichzelf hebben opgeworpen als de politieke erfgenamen van Pim Fortuyn.



Voor FvD is sprake van een spectaculaire doorbraak. In Zuid-Holland wordt de partij volgens de exitpoll in één klap de grootste. in Flevoland is dat zelfs al zeker. Daar komt FvD in één klap op acht zetels in Provinciale Staten, voor de VVD met zes zetels. De partij van Thierry Baudet wordt waarschijnlijk de grootste oppositiepartij in de nieuwe Eerste Kamer, die op 27 mei door de Statenleden wordt gekozen.



Lees door onder de foto.