De Vries: CDA-kandidaten niet gevraagd naar voorkeur voor Omtzigt

Hij reageert daarmee op een memo dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft opgesteld en dat vandaag op straat kwam te liggen. Omtzigt vertelt daarin over CDA’ers die hem achter zijn rug om uitschelden en zouden tegenwerken. Ook schrijft Omtzigt dat bepaalde kandidaten naar hun mening over hem werd gevraagd. ,,Er zijn altijd wel emoties en aanvaringen’’, zegt De Vries daarover. ,,Maar stellingen dat mensen gevraagd werd: ben je voor Hugo of voor Pieter? En dat het een plek op de lijst bepaald zou hebben, daar kan ik echt naar waarheid van zeggen dat het niet aan de orde is. Sterker nog, Pieter had zelf een sterke mening over bepaalde kandidaten.’’