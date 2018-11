Deal over afbouw activiteiten Slotervaart

Grote waardering

Bruins: ,,Iedereen heeft grote waardering uitgesproken voor de zorgverleners en het overige personeel van het MC Slotervaart. Zij doen in deze moeilijke omstandigheden alles wat in hun vermogen ligt om de zorg voor en overdracht van patiënten goed te laten verlopen.“

De zorginspectie zal daarnaast vanaf maandag in huis bij het MC Slotervaart beschikbaar zijn om met haar expertise het crisisteam aldaar bij te staan. Verder heeft verzekeraar Zilveren Kruis afspraken met de ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving gemaakt over voldoende capaciteit voor de patiënten die over moeten worden geplaatst vanuit het MC Slotervaart.