DEBAT: Kritiek op kabinet vanwege openhouden scholen

Over andere verregaande maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om de gevolgen van het coronavirus in Brabant te verzachten en het virus in de rest van Nederland in te dammen, heerst in het parlement grote verdeeldheid.



Veel partijen vinden dat de regering passend ingrijpt. ,,Het kabinet vaart op experts en dat steunen wij. Wat ons betreft doet het kabinet alles om alle Nederlanders te beschermen", aldus D66-leider Rob Jetten. ,,Toch begrijp ik dat mensen thuis twijfels hebben over de juiste aanpak. Vandaag heeft het kabinet laten zien die zorgen serieus te nemen.”



De PVV zit er, net als Forum voor Democratie, compleet anders in. Geert Wilders: ,,Het is te weinig en het is te laat. Als het kabinet de ernst van het coronavirus niet zo lang had onderschat en eerder maatregelen had genomen, waren er nu minder problemen geweest.” Wilders vindt het onbegrijpelijk dat de scholen openblijven en dat er geen inreisverbod voor mensen uit risicolanden komt. ,,Vandaag landde er nog een vliegtuig vanuit Iran!”



Minister-president Rutte realiseert zich dat de genomen maatregelen heel veel mensen raken, zegt hij tijdens het debat. ,,We moeten deze strijd met ruim 17 miljoen mensen winnen. Het is onverstandig om nu te denken: het zal allemaal wel.”