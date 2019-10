Deel leden Partij voor de Dieren wil bestuur terugfluiten

Commentaar Rutte moet handrem erop houden bij uitbrei­ding EU

19 oktober Albanië en Noord-Macedonië kunnen hun droom om lid te worden van de Europese Unie weer even in de koelkast zetten. De Europese regeringsleiders zijn het op de top in Brussel niet eens geworden over het starten van toetredingsonderhandelingen met die twee landen.