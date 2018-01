Defensie meldt onderschepte Russische bommenwerpers bij de NAVO

De Russen waren erop uit hun West-Europese rivalen af te schrikken, te provoceren of te testen, denkt minister Ank Bijleveld van Defensie. Toch maakt ze zich geen zorgen over het voorval, ,,want we hadden het goed in de gaten''. ,,Het systeem heeft daarmee goed gewerkt.'' Wel bevestigt het incident volgens de minister nog eens ,,dat de dreiging op zijn minst een beetje toeneemt vanuit de oostkant. Ik neem aan dat het een beetje een vorm van afschrikking of uitlokking is, of af en toe eens kijken. Dat is niet de bedoeling en daarom houden we ze in de gaten.''