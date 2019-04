Defensie moet 218 gebouwen aanpakken

Uit het onderzoek komt naar voren dat 128 gebouwen van Defensie grondig moeten worden schoongemaakt. Daar is al mee begonnen. Verder moet het interieur in 167 panden worden vernieuwd en voor veertig onderkomens is (groot) onderhoud nodig. Sommige gebouwen moeten op meerdere aspecten worden aangepakt.



Er zijn geen onveilige kazernes die direct gesloten moeten worden. Wel is de eerste verdieping van een gebouw op het Complex Nieuwe Haven in Den Helder gesloten omdat de vloer was verzakt, aldus staatssecretaris Barbara Visser in een brief aan de Tweede Kamer.



Er zijn in totaal 295 gebouwen op 48 locaties in Nederland en Duitsland onderzocht. De inventarisatie op de Cariben loopt nog. Voor de aanpak van de gebouwen is in deze kabinetsperiode 100 miljoen euro beschikbaar.



Veel kazernes van Defensie zijn tientallen jaren oud. In oktober werd bekend dat 150 militairen niet in kamp Walaardt Sacré op de basis in Huis ter Heide (Utrecht) konden overnachten vanwege slechte omstandigheden in de barakken. Zij sliepen gedwongen in hotels. Daarop werd besloten tot de inventarisatie en gingen inspectieteams op pad.



Uit de brief van Visser blijkt verder dat nog niet alle kazernes voldoen aan de nieuwe brandveiligheidseisen. De planning is nu dat eind volgend jaar alle gebouwen in Nederland voldoen aan de nieuwe eisen. Een jaar later moeten ook de kazernes in de Cariben hieraan voldoen.