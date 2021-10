Dekker: ‘Mogelijk strengere regels voor advocaten’

Demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaat kijken of er strengere regels nodig zijn voor het bezoek van advocaten aan zware criminelen. De arrestatie van de advocaat van Ridouan Taghi is aanleiding om te onderzoeken of de huidige regels nog wel voldoen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Een van de advocaten van Taghi wordt er van verdacht lid te zijn van Thaghi's criminele organisatie. De advocaat in kwestie is een neef van Taghi, die vast zit in de streng beveiligde gevangenis in Vught. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij boodschappen namens zijn neef en cliënt heeft doorgespeeld naar andere leden van zijn organisatie.

Volgens Dekker kon de advocaat de toegang tot Taghi niet geweigerd worden. Toen hij zich meldde als diens advocaat zijn wel alle alarmbellen afgegaan, maar de wet geeft gedetineerden recht op vrij contact met hun advocaten. Wel is er eerst door de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten onderzoek gedaan naar de advocaat, Youssef Taghi. Maar nadat de deken had aangegeven dat er geen bezwaar was tegen de man, kon hem de toegang tot zijn neef niet worden ontzegd. Sinds maart van dit jaar heeft hij Taghi tientallen keren bezocht.

Weren

Dekker schrijft nu aan de Kamer dat deze casus aanleiding is om te kijken of de regelgeving voor de omgang met advocaten aanpassing behoeft in de strijd tegen de zware georganiseerde criminaliteit. ,,Dit is ondermijning van de rechtstaat’’, zegt hij in een toelichting. ,,We hebben geprobeerd deze advocaat te weren uit de gevangenis. Maar de deken kon niets vinden. We hadden een ongemakkelijk gevoel omdat deze man een neef was van Taghi. Dat gevoel hebben we nooit hard kunnen maken, tot vandaag.’’

Quote Je hebt nu recht op een onbeperkt aantal advocaten, dat geldt ook voor Taghi. Daar moeten we echt naar kijken Demissionair Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming)

Hij wijst er op dat er in de rechtstaat een aantal ‘basisprincipes zijn’. Zo mogen er geen camera's of telefoons in de ruimte waar een cliënt met zijn advocaat spreekt. Wel zijn die in de gevangenis in Vught gescheiden door glas. Dekker: ,,Iedereen heeft recht op een advocaat en vertrouwelijke communicatie. Wellicht moeten we voor een specifieke groep zware gevallen kijken of er andere regels nodig zijn. Je hebt nu recht op een onbeperkt aantal advocaten, dat geldt ook voor Taghi. Daar moeten we echt naar kijken.’’

De minister wijst er op dat hij pal staat voor de rechten van verdachten. ,,Maar als waarborgen worden misbruikt, moeten we echt kijken of aanpassing van regelgeving nodig is.’’ Wel benadrukt hij dat er niet lichtzinnig met eventuele aanpassing van de regels moet worden omgegaan. ,,Tegelijkertijd moeten we niet naïef zijn. Het lijkt erop dat het recht op een advocaat is misbruikt om crimineel handelen voort te zetten. We hadden geen aanwijzingen voor misbruik. Maar na politieonderzoek is er nu toch overgegaan tot arrestatie. Er waren concrete aanwijzingen dat er voorbereidingen werden getroffen voor een uitbraak.’’

Dekker vindt niet dat de beveiliging in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught heeft gefaald. Volgens hem wordt alles streng gecontroleerd. Het bezoek van een advocaat aan een gedetineerde is echter een basisprincipe van onze rechtsstaat.

