Dekker: systeemfouten verholpen na Michael P.

Bij de latere moordenaar van Anne Faber, Michael P., bleek dat zo’n zogenoemde risicotaxatie en delictanalyse niet was gedaan, waardoor de kliniek waar hij terechtkwam niet wist hoe gevaarlijk hij was. P. kon daarna snel op verlof, waarna hij uiteindelijk Anne Faber verkrachtte en doodde.



Dekker beloofde na een kritisch rapport over die systeemfout verbeteringen. De minister staat in zekere zin onder curatele van de Tweede Kamer, dus laat hij nu in een uitgebreide brief weten hoe ver hij hiermee is.



Hij merkt op dat voortaan ook standaard het Openbaar Ministerie wordt geraadpleegd om advies te geven als een zeden- of geweldpleger van de bajes naar een zorgkliniek wordt verplaatst.