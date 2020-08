Den Haag heeft ‘zzp-probleem’ te laat onderkend

Te lang is voor dat maatschappelijke probleem weg gekeken. Nu door de coronacrisis veel bedrijven vaak als eerste hun overeenkomsten met zzp'ers opzeggen, staan meteen tienduizenden zzp'ers aan de rand van de financiële afgrond. Er is in principe niets mis met een zzp-constructie. Maar de huidige situatie is doorgeslagen. Nu zijn veel zzp'ers alleen op papier ondernemer, terwijl ze in de praktijk gewoon werknemers zonder arbeidscontract zijn die weinig premies en belastingen betalen. Afbouwen van de fiscale voordelen voor zzp'ers dwingt hen om tegen een hoger uurloon te werken en maakt het voor bedrijven aantrekkelijker om ze dan maar in dienst te nemen. Dat is beter voor zowel de werknemers als de samenleving die nu als vangnet dient. Te veel zzp'ers kunnen immers amper iets opbouwen voor arbeidsongeschiktheid of hun oude dag.