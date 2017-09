Denk wil onderzoek naar Rotterdamse burgemeester Aboutaleb

Volgens Denk is er veel kritiek op de uitnodiging. Begrijpelijke gevoelens, zegt Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk. ,,Het gedrag en de besluitvorming van Aboutaleb zijn de afgelopen tijd te vaak in strijd geweest met onze democratische waarden. In veel gevallen hanteert de burgemeester de dubbele maat''.



Aboutaleb zou volgens Denk onder meer verantwoordelijk zijn voor 'disproportioneel politiegeweld' tegen demonstranten gedurende de rellen in Rotterdam die uitbraken toen een Turkse minister het consulaat in de stad niet mocht betreden vanwege de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije.



,,Er zijn organisaties en burgers die aangeven bang te zijn voor represailles, in de vorm van extra controles, moeilijkheden bij het verkrijgen en/of verlengingen van subsidies en vergunningen", aldus Öztürk in een verklaring. Volgens Denk willen de uitgenodigde Turks-Nederlandse organisaties dat Aboutaleb eerst excuses aanbiedt.