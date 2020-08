Derde steunpakket wordt soberder: ‘Het kabinet neemt een risico’

Nieuw steunpak­ket afgezwakt, loopt door tot in 2021

26 augustus Het kabinet gaat nog tot ver in 2021 miljarden uitgeven voor een nieuw noodpakket in de coronacrisis. Wel komen er straks minder bedrijven voor steun in aanmerking en worden de vergoedingen stap voor stap minder royaal, zo melden Haagse bronnen.