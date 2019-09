‘Desnoods gaan we de ingrediënten voor medicijnen hier produceren’

Update Kamer dient brexit-nood­wet in: dubbel paspoort voor Nederlan­ders in GB

21 september Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Nederlanders in Groot-Brittannië een dubbele nationaliteit moeten kunnen aannemen. De onzekerheid over de brexit dwingt tot deze "uitzonderlijke maatregel", stellen D66, VVD, GroenLinks, PvdA en 50PLUS. Zij dienen daarom een brexit-noodwet in "omdat de Britse politiek het dreigt te laten afweten".