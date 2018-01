Deze politica wil de eerste transgender in de Tweede Kamer worden

Het is wat dubbel. Aan de ene kant ziet Haak zich niet als de knuffeltransgender die het begrip diversiteit op de kieslijst invulling geeft. Tegelijk praat ze open over wie ze is. ,,Dat kan niet anders'', legt Haak uit. ,,Een transgender komt alleen in het nieuws als hij of zij is vermoord. Of als sekswerker. Maar we zijn natuurlijk gewoon mensen. Mensen die een carrière willen. Voor hen wil ik een rolmodel zijn. Laten zien dat het kan. We zitten niet zielig in een hoekje.''



Lilian werd Braldt genoemd nadat ze in Assen was geboren. ,,Tot mijn veertigste kende ik het woord transgender niet eens.'' Braldt trouwde en kreeg met zijn toenmalige vrouw vier zonen. ,,Ik was fysiek een man, maar voelde me vrouwelijk in alles. Toen de kinderen ouder werden ben ik dat vraagstuk gaan verkennen, om gelukkiger te worden. Ik ben eerst een jaar als vrouw gaan leven. Ik dacht: 'Ervaar het maar'. Ik ging een rokje dragen. Een hakje. Dat voelde goed. Terugkijkend ben ik veel moediger geweest dan ik dacht.''



Mensen in de buurt reageerden heel bemoedigend, vindt Haak. ,,Op het werk ook. Zei een collega: 'Roze oogschaduw is geen goed idee'. Wist ik veel? Dat zijn dingen die je moet ontdekken. Op een gegeven moment was ik bij de Kringloop. Zegt die eigenaar: 'Mevrouw kunt u het vinden?' Dat was een cadeautje hoor.'' Braldt is nu de tweede naam van Lilian. ,,Het is zo'n bijzondere naam. Hij komt maar vier keer voor in Nederland. Ik wilde die naam in ere houden.''