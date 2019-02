'Dick Schoof bemoeide zich met onafhankelijk onderzoek crisisbeheersing MH17'

Het onderzoek naar de crisisbeheersingsorganisatie na het neerstorten van vlucht MH17 is door de onafhankelijke externe onderzoekers van de Universiteit Twente aangepast nadat ambtenaren van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) meldden dat zij delen van de conclusies’te zwaar’ en ‘te negatief’ vonden.



Uit de documenten blijkt dat Schoof meermaals druk heeft uitgevoerd op het proces. Zo bemoeide hij zich met de offerte en de focus van het onderzoek. Ook wilde hij in het rapport meer begrip voor de operationele kant van de NCTV, die verantwoordelijk was voor de crisisbeheersing en afstemming tussen de overheidsinstanties. Er kwam daarnaast een extra ‘klankbordgroep’ met daarin ambtenaren die meekeken bij het onderzoek.



Volgens onderzoeker René Torenvlied van de Universiteit Twente gaat het om ‘een redactionele aanpassing van de toonzetting van enkele passages’ en is de ‘inhoud onveranderd’ gebleven. Maar wat er exact is aangepast, houdt het ministerie, ook nadat GeenStijl hier opnieuw om heeft gevraagd, geheim.



CDA-Kamerlid Chris van Dam heeft Kamervragen gesteld over de kwestie. Ook Sjoerd Sjoerdsma (D66) wil opheldering van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).