Dick Swaab: 'Het brein vergeet zo'n memo echt niet'

Vragenuur­tje over geheime memo's en buitenland­se financie­ring van moskeeën

12:57 Parlementariërs ondervragen wekelijks op dinsdagmiddag tijdens het vragenuurtje kabinetsleden over actuele kwesties. Vandaag onder meer op de agenda: buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland en geheime memo's over de afschaffing van de dividendbelasting.