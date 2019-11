Die extra collega’s voor zorg, onderwijs en politie? Die zijn er gewoon niet

Zorginspectie ‘Gebrekkig implantaat alleen in de ban bij ernstige schade volksge­zond­heid’

22 november De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan gebrekkige implantaten alleen uit de handel halen als er sprake is van ‘ernstige schade aan de volksgezondheid’. ,,Implantaten kunnen immers altijd schade veroorzaken, er is geen sprake van zero risk.”