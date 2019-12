Dijkhoff is éven geen kroonprins meer na wachtgeldrel

De VVD denkt dat partijleider Mark Rutte nog eens de kar trekt bij de volgende verkiezingen en de partij maakte zich weinig zorgen over Ruttes opvolging. Want met Klaas Dijkhoff, nu nog fractieleider, als eventuele plaatsvervanger zat het wel snor. Dacht men.



Nu heerst er in de VVD-bewindsliedenploeg ergernis. ,,Een beginnersfout’', zegt een minister. ,,Hier is het laatste woord niet over gesproken.” Vanavond moet het worden geëvalueerd, vindt deze, als de VVD-top bijeenkomt voor wekelijks beraad.



Want het is snel gegaan. Zorgvuldig polijstte de partij Dijkhoffs imago. Het draaide de schijnwerper op de nuchtere, droog-grappige kant van zijn aard. Vooral ver van het Binnenhof, waar Dijkhoff eerst werd uitgeroepen tot de meest sexy politicus. En vervolgens een populair winnaar werd van het tv-programma De Slimste Mens. Ook als staatssecretaris bleef hij rolvast. Toen de SP suggereerde dat hij expres asielzoekers naar het dorpje Oranje stuurde om de vluchtelingendiscussie op scherp te zetten, pareerde hij in typische Dijkhoff-stijl. ,,Zodra de moord op de Amerikaanse president Kennedy is verjaard, zal ik die toegeven.’’



Die benadering, gelardeerd met zijn geëtaleerde liefde voor PSV en carnaval, maakte Dijkhoff een knuffelbare VVD’er. Hij trok zelfs het land in met Stand-Up Politics: een optreden van hem gecombineerd met cabaretiers.