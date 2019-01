Dijkhoff slaat (even) een ander klimaattoontje aan

Dijkhoff heeft een duidelijk signaal voor zijn achterban. ,,Het is niet mijn akkoord.’’ Dat ‘even gewoon uitvoeren’, dat ‘gaat hij niet doen’. En coalitiepartner Rob Jetten (D66) die zo positief is over dat klimaatakkoord en ambitie van het kabinet verwacht ‘is nu aan het drammen, ja’.



Wat een verschil met de Dijkhoff die de klimaatwet ondertekende. In een gelikt VVD-filmpje met milieuwoordvoerder Dilan Yeşilgöz was het nog ‘mooi’ dat die er kwam. Gaaf, noemde ze het zelfs. Dijkhoff: ,,Dat klinkt goed.’’



Op de keper beschouwd zegt Dijkhoff niets nieuws. Het werk van de klimaattafels is een pakket van liefst 600 voorgestelde maatregelen door (burger)organisaties om de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren met bijna de helft gaat terugdringen. Het hoofddoel: in 2030 49 procent minder broeikasgas de lucht in te laten gaan dan in 1990.



En wat Dijkhoff claimt is waar: het zijn ‘slechts’ voorstellen waar het kabinet mee aan de slag gaat om beleid op te maken. Het parlement moet dat nog goedkeuren. Nog niets is besloten. Het signaal dat Dijkhoff afgeeft, is er daarom vooral één voor de VVD-achterban. Uiteraard zorgvuldig getimed, met de verkiezingen over Eerste Kamer in aantocht.