Dijkhoff volgt Hennis op: 'Eerst goed naar Defensie luisteren'

Dat heeft Dijkhoff vandaag gezegd bij binnenkomst op zijn nieuwe werkplek. Hij neemt voor de resterende weken van het demissionaire kabinet de taken van Jeanine Hennis over als minister van Defensie. Zij trad dinsdag af vanwege het fatale mortierongeluk in Mali.



Dijkhoff, die vanmorgen werd beëdigd door koning Willem-Alexander, wilde er niet op vooruitlopen of hij in het nieuwe kabinet minister van Defensie blijft. ,,Dit is voor nu en dit is geen voorschot op de toekomst.''



Ook de formatiepartijen wilden vanmorgen niet vooruit lopen op de ministerpost in Rutte III. ,,Dit is de stap die nu nodig is om te zorgen dat het demissionaire kabinet kan blijven functioneren op alle posten'', zei VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. ,,Wat het voor hierna betekent is voor hierna.'' Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) benadrukten dat de toekomst van Hennis en Dijkhoff vooral een zaak van de VVD is.