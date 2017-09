Dijkhoffs volgende baan lijkt zeker: fractievoorzitter van de VVD

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff wordt vrijwel zeker de nieuwe fractievoorzitter van de VVD. Hij is de enig overgebleven serieuze kandidaat nu defensieminister Jeanine Hennis in de slotfase van de formatie de verwachting uitspreekt minister te zullen worden.

Quote Dit debat is nu ontijdig: Rutte is onze frac­tie­voor­zit­ter Klaas Dijkhoff Dinsdagavond bij BNR zei Hennis op de vraag of ze terugkeert als minister: ,,Waarschijnlijk wel. Het zou me verbazen als het niet zo is.’’ Dijkhoff, die naar verluidt evenmin staat te trappelen, toonde zich gisteren verbaasd over de timing van Hennis. ,,Dit debat is nu ontijdig: Rutte is onze fractievoorzitter. Wij zijn daar niet mee bezig.’’



Hennis worstelt al langer met de publieke perceptie dat zij, naast Dijkhoff, wordt gezien als de nieuwe VVD-fractievoorzitter. Volgens ingewijden speelt Hennis met haar uitlatingen power play.

Schijn

Voor de buitenwacht heeft de VVD-partijtop lang de schijn opgehouden dat er sprake zou zijn van een rijkdom met twee goede kandidaten voor het fractievoorzitterschap. Intern wordt Klaas Dijkhoff echter al langer als de beste kandidaat gezien. Hij is rustiger, politieker en zeer gevat; eigenschappen die hem van pas zullen komen in de slangenkuil van het Binnenhof.

Hennis is onzeker en heeft pas na een moeizame start als minister van defensie het vak in de vingers gekregen. Om een insider te citeren: ,,Jeanine kan heel goed geprepareerd worden door 150 ambtenaren voor een Kamerdebat. Maar het fractievoorzitterschap vergt andere eigenschappen.’’ Die analyse wordt breder gedeeld in de VVD-top.

In het AD-Magazine zei Hennis begin februari heel graag de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken te willen worden. Tijdens het voorjaarscongres van de VVD was ze op het podium drie minuten aan het woord over haar toekomst. ,,Ja, er wordt veel over mij gespeculeerd’’, zei ze. Hennis stipte meerdere mogelijke ministerschappen aan. ,,Ik zou blind tekenen voor nog een keer op Defensie.’’ Het zou haar ook fantastisch lijken minister van Buitenlandse Zaken te worden. De allerlaatste optie was: ,,En ik kan ook nog de Kamer in.’’ De goede verstaander begreep de boodschap.

Zijlstra-route