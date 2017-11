'Dijsselbloem zes maanden langer voorzitter Eurogroep'

Tweede bedrijf loosde GenX zonder dat waterschap ervan wist

17:12 Er blijkt een tweede Nederlands bedrijf te zijn dat de omstreden stof GenX loost in het oppervlaktewater. Het bedrijf heeft zich onlangs bij de overheid gemeld, nadat verhoogde concentraties van de mogelijk kankerverwekkende stof werden gevonden in het oppervlaktewater. Het is nog onduidelijk of het bedrijf een vergunning heeft om de stof te lozen: het waterschap wist niet van de lozing af.