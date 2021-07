Diplomaten maken 300.000 euro aan ‘verkeersboetes’ over

Sinds 2019 krijgen onschendbare wegpiraten met een diplomatiek CD-kenteken een brief op de mat, waarin staat dat zij vrijwillig een bedrag kunnen overmaken ter hoogte van de boete die de politie normaal gesproken zou uitschrijven voor bijvoorbeeld foutparkeren, een snelheidsovertreding of het niet-betalen van parkeergeld. Dat deed van mei 2020 tot april 2021 ongeveer de helft van de diplomaten die zo'n ‘notificatiebrief’ ontvingen.

‘Significant’

Het aantal verkeersovertredingen van diplomaten daalde ten opzichte van 2019 met 71,5 procent naar een kleine 8000 overtredingen. In 2019 waren dat er nog meer dan 28.000. Kaag merkt op dat er vanwege de coronamaatregelen sowieso al minder verkeersovertredingen werden begaan, maar dat de daling onder de groep diplomaten ‘significant’ is.

De ambassades van landen met diplomaten die heel vaak in de fout gaan, of die zware overtredingen begaan, worden daarnaast op het matje geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tussen 1 mei 2020 en 30 april 2021 is dat dertien keer voorgekomen. Of het daarbij gaat om dertien verschillende landen, is nog niet bekend.