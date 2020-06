Dit hebben de hoofdrolspelers in de coronacrisis geleerd

Mark Rutte, minister-president: ,,Geleerd, twee dingen eigenlijk. Dat we als Nederlanders samen enorm veel kunnen bereiken. We zijn er echt voor elkaar en dat vind ik ongelooflijk mooi. En dat je in een wereldwijde crisis als deze elke dag nieuwe inzichten opdoet die om flexibiliteit vragen in de besluitvorming. Leren is echt een werkwoord.”



Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ,,De les van deze crisis moet zijn dat onze zorg niet is opgewassen tegen de pandemie die over de wereld raasde. Juist als de schaarste aan alles wat er nodig is zo explodeert als in de afgelopen maanden, is regie nodig. Die regie hebben we genomen in een zorgstelsel dat daar onvoldoende op is ingericht. Dat moet fundamenteel anders. Voor de korte termijn hebben we lessen te trekken over de aanpak van de crisis tot nu toe om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een onverhoopte tweede golf van besmettingen. Veel testen, intensief bron- en contactonderzoek, een ijzeren voorraad beschermingsmiddelen. En we moeten voortaan zorgen dat we minder afhankelijk worden van het buitenland, meer in staat zijn om voor onszelf te zorgen.”