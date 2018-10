Dit is waarom Rutte het dividendplan niet meteen schrapt

Als premier Mark Rutte ergens niet om maalt is het wel prestigeverlies. Als de nood te hoog wordt, zet hij zonder te knipperen de draai in, bewees hij eerder. Zo ging het met de inkomensafhankelijke zorgpremie aan het begin van zijn vorige kabinet en zo liet hij ook menig partijgenoot vallen nadat hij die tot het bittere einde loyaal had gesteund. Wie last heeft van een groot ego moet niet de politiek ingaan, vindt Rutte.

Dat hij de afschaffing van de dividendbelasting juist nog even boven de markt laat zweven kan in dat opzicht verbazing wekken. Rutte zegt dat het kabinet de belastingplannen om het vestigingsklimaat te verbeteren opnieuw gaat wegen, inclusief de afschaffing van de dividendbelasting. Toch is er niemand in Den Haag die eraan twijfelt dat de maatregel ooit nog terug zal keren.

Volledig scherm Premier Rutte neemt de tijd om een selfie te maken. © GUUS SCHOONEWILLE

Het is niet zo dat Rutte niet durft te erkennen dat hij deze slag verloren heeft. De slag is domweg nog niet over. De VVD moet met de drie andere regeringspartijen nog overeenstemming zien te bereiken wat ervoor in de plaats moet komen.

Feitelijk breekt het kabinet het regeerakkoord open. Deelnemers aan de onderhandelingen houden de kaarten tegen de borst. Wie nu hardop zegt dat hij de dividendmaatregel nooit meer in welke vorm dan ook terug wil zien, zal daarvoor moeten betalen. En dat is wel het laatste wat Rutte, of de andere drie, willen.