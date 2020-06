Dit maakt Rutte vanavond bekend over de coronamaatregelen

Het kabinet versoepelt de coronaregels per 1 juli verder dan eerder was aangekondigd. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet. Op de persconferentie vanavond kondigen premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) aan dat er straks geen bovengrens meer geldt voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Wél moeten zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Ook zijn er plannen in de maak om weer publiek toe te laten bij het betaalde voetbal. Vanaf september zou dan een derde van de stadions gevuld kunnen worden, mits er nog steeds 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Voetbalbond KNVB heeft daarvoor een ‘goed plan’ neergelegd, laat de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls weten, die ook voorzitter is van het veiligheidsberaad. ,,1,5 meter afstand houden in stadions is mogelijk. Er zijn dan geen volle tribunes, maar er kunnen wel duizenden mensen naar binnen. Dat scheelt financieel voor de clubs een slok op een borrel.”

Het kabinet moet vanmiddag nog wel over alle plannen beslissen, tijdens het crisisberaad.

Duidelijk is wel dat de bovengrens van 100 personen in bijvoorbeeld restaurants en bioscopen wordt losgelaten. Nu is dat nog maximaal dertig bezoekers. Dat aantal zou per 1 juli worden verhoogd naar honderd. Maar die bovengrens is er nu af, bevestigen bronnen. ,,Niet meer het aantal personen wordt leidend, maar de omvang van de ruimte.” Daardoor kunnen er meer mensen in een gebouw of op een terras bij elkaar komen, mits er voldoende ruimte is om afstand te houden.

Voorwaarden

Volledig scherm Hoewel een bovengrens in het aantal personen dat mag samenkomen, is het hervatten van festivals met grote aantallen nog verder weg. © ANP Kppa De nieuwe norm gaat gepaard met een voorwaarde: de bovengrens van honderd personen wordt alléén losgelaten als de uitbater bezoekers vraagt of ze gezondheidsklachten hebben. En reserveren is verplicht, zodat contact kan worden opgenomen als blijkt dat een aanwezige besmet was met het coronavirus. Er moeten voldoende wc’s en uitgangen zijn, zodat nergens opstoppingen ontstaan. Als een uitbater niet aan die voorwaarden kan voldoen, blijft een maximumaantal bezoekers gelden van 100 personen binnen en 250 personen buiten.

De nieuwe norm betekent niet dat er per 1 juli weer grote evenementen kunnen worden gehouden, zoals popfestivals. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen wanneer evenementen met een vergunningplicht weer mogen plaatsvinden. Wel geeft de nieuwe regel meer lucht aan bijvoorbeeld horeca, theaters en kerken. Ook hoeven er geen bezoekers meer te worden geweigerd bij begrafenissen en bruiloften, mits iedereen zich aan de hygiëneregels houdt.

Verpleeghuizen

Vanmiddag komt het kabinet voor het laatst in crisissamenstelling bijeen om over de coronapandemie te praten. Dan moet het besluit over de versoepeling formeel worden genomen. De persconferentie op televisie die daarna wordt gehouden, is voorlopig de laatste.

Rutte en De Jonge zullen de gelegenheid aangrijpen om iedereen op het hart te drukken niet te denken dat het gevaar voor nieuwe besmettingen voorbij is. Zo blijft het belangrijk afstand te houden, handen te wassen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven. Wel zullen ze aankondigen dat eerder beloofde versoepelingen gewoon kunnen doorgaan nu het aantal nieuwe besmettingen tot een minimum is gedaald. Zo mogen na de zomervakantie de middelbare scholen weer helemaal open.

Ook sportscholen, sauna’s, (sport)kantines en casino’s kunnen per 1 juli open. Volgens een ingewijde wil het kabinet ook de bezoekregeling voor verpleeghuizen verder versoepelen. Tehuizen waar geen coronabesmettingen meer zijn, zouden vanaf half juli weer volledig open kunnen. ,,Al kan het kabinet dat niet afdwingen, tehuizen hebben daar zelf ook iets over te zeggen’’, benadrukt een betrokkene.

De besluiten die vandaag verwacht worden: - 1,5 meter blijft de norm - Plan: betaald voetbal deels met publiek in september - Geen bovengrens meer voor aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. - Meer ruimte voor theaters, kerken, begrafenissen en bruiloften - Na de zomervakantie middelbare scholen weer geheel open. - Sportscholen, sauna’s, (sport)kantines en casino’s per 1 juli weer open. - Bezoekregeling voor verpleeghuizen verder versoepeld. Tehuizen waar geen coronabesmettingen meer zijn, zouden vanaf half juli weer volledig open kunnen.