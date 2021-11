Dit zijn de maatregelen die de komende drie weken van kracht zijn

- In het mbo, hbo en wo mogen nog maar maximaal 75 personen in één ruimte. Dit geldt niet voor lokalen en zalen voor tentamens en examens.

Na deze ‘korte klap’ met een rem op avondactiviteiten wil het kabinet ondernemers in in elk geval de horeca of bij evenementen de optie te bieden om te werken met een zogeheten 2G-protocol: alleen genezen of gevaccineerde personen zijn dan nog welkom. Ongevaccineerden kunnen dan geweigerd worden. 2G blijft wel een keuze, de Tweede Kamer moet hier nog wel in meegaan. Ook krijgen werkgevers de mogelijkheid om aan hun personeel een coronatoegangsbewijs te vragen.