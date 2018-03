Diverse gemeenten gaan stemmen hertellen

In Maastricht heeft burgemeester Annemarie Penn-te Strake besloten tot een hertelling na een verzoek van D66. Deze partij komt bij de verdeling van restzetels een paar stemmen tekort voor een extra zetel in de raad. De betreffende zetel is nu voorlopig toegewezen aan het CDA, waardoor het CDA op 6 zetels uitkomt en D66 op 4 zetels. Maandag worden de stemmen opnieuw geteld. ,,Deze uitslag is zo bepalend voor de komende vier jaar dat het centraal stembureau Maastricht, om alle twijfel weg te nemen, besloten heeft tot hertelling", aldus Penn.



Ook in Beek (Limburg) gaat het tellen van de stemmen over. Daar is het verschil bij het toekennen van de restzetel dusdanig klein (6 stemmen) dat een fout in de telling tot onjuiste toekenning van de restzetel geleid kan hebben.



Medemblik hertelt eveneens alle stemmen. De reden is dat de tweede zetel van GroenLinks in de Noord-Hollandse plaats - en het verdwijnen van de lokale partij BAMM uit de raad - is gebaseerd op één stem. ,,Ik wil honderd procent uitsluiten dat er op de bijna 19.000 stemmen niet per ongeluk een verkeerd aantal is aangekruist", zegt burgemeester Frank Streng.