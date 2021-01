Doortrekken Noord-Zuidlijn, meer waterstof en verduurzaming voedsel in de race voor miljarden

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan toekomstige economische groei. Het kabinet trekt hiervoor de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit. De beoordelingsadviescommissie buigt zich vanaf vandaag over de plannen.

De veertien voorstellen zijn al succesvol getoetst op bepaalde criteria. Zo moest de minimale omvang van een project 30 miljoen euro bedragen, de inhoud helder zijn en de investering een eenmalig karakter hebben.

Lijst met plannen

Uiteindelijk ligt er nu een lijst met plannen. De meest opvallende op het gebied van infrastructuur: het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroring Isolatorweg naar Amsterdam Centraal.

Ook op tafel liggen investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer (snelle bus, tram, lightrail), de aanleg van twee lightrailverbindingen in de Metropoolregio Utrecht, zelfrijdend vervoer in de regio Eindhoven en de bouw van twee buisleidingen voor grondstoffenvervoer tussen de Rotterdamse haven en chemiepark Chemelot in Limburg.

In de innovatiehoek betreft het projecten zoals een Nederlandse proeffabriek voor de ontwikkeling van regeneratieve geneeskunde, een automatiseringsproject voor nationale gezondheidsdata, onderzoek en ontwikkeling van zeer technische snufjes, de opschaling van waterstofgebruik, de toepassing van groene elektronen in energie-intensieve industrieën en de verduurzaming van de mondiale voedselproductie.

In de AI-kopgroep

Tot slot moet Nederland blijvend in de kopgroep van AI-landen (Artificial Intelligence) komen. Het idee is kunstmatige intelligentie in te zetten in de sectoren waarin we excelleren. Denk aan hightech industrie, mobiliteit en logistiek, energie, gezondheid en zorg.

Het kabinet benadrukt wel dat alle plannen optellen tot veel meer dan het beschikbare budget. Niet ieder project kan dus rekenen op een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds.

Geld wordt beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit van het kabinet. Die beslissing verwacht het kabinet in het tweede kwartaal van 2021 te nemen.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: