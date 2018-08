‘Dringend aandacht nodig voor psychische gezondheid burger'

Ministers 'overrom­peld' door dichtdraai­en gaskraan Groningen

11:11 De kabinetsleden waren in eerste instantie 'overrompeld' door het besluit van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) om de gaswinning in Groningen helemaal te stoppen. Dat zei Wiebes gisteravond in het tv-programma Zomergasten.