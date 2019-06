Druk rond missie Syrië wordt opgevoerd, kabinet laat zich niet opjagen

Volgens Hoekstra is het logisch: Nederland trok een grote broek aan door ‘heel scherpe kritiek’ te leveren toen bekend werd dat de Amerikanen zich helemaal terug wilden trekken uit het land. Nu de VS toch 1000 troepen houden, moet Nederland boter bij de vis geven en óók militairen leveren om te voorkomen dat er in het Arabische land een machtsvacuüm ontstaat , stelt Hoekstra in de Volkskrant. Defensie laat zich niet opjagen. Een woordvoerder zegt niet te reageren op de uitspraken van ambassadeur Hoekstra. ,,We zitten midden in het proces: wat kunnen we doen, militair, niet-militair. Dat duurt nog wel even.’’ Een beslissing wordt niet voor het zomerreces verwacht, zegt ze. ,,Het kan ook nog zo zijn dat we weinig of niets gaan doen.’’

Geen mandaat

Vorige week vrijdag meldden ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) al aan de Kamer dat zij een Amerikaans ‘generiek verzoek’ hadden ontvangen voor zowel civiele als militaire inzet in Syrië. Toen Bijleveld werd gevraagd of dit betekent dat er mogelijk in de toekomst Nederlandse militairen actief zijn in het land, was haar antwoord nee. ,,Daar hebben we op dit moment geen mandaat voor, dus dat lijkt me sterk.’’



Haar antwoord heeft te maken met het mandaat, de voorwaarden waaronder Nederland meedoet aan de coalitie van landen die strijden tegen terreurbeweging IS. Dat VN-mandaat is nu gericht op de veiligheid van Irak. Bijleveld: ,,Helder is dat wij dat verzoek binnen het mandaat dat we nu hebben bekijken.’’



Bijleveld toonde zich blij met de Amerikaanse beslissing om militairen in Syrië te houden. ,,Ze waren eerst van plan om eruit te gaan, dus het is in het kader van het machtsvacuüm en stabiliteit van belang dat ze dat niet doen.’’