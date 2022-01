Duitsland en Frankrijk strenger dan wij? Het is maar hoe je het bekijkt

Rutte zei dat in antwoord op een vraag van deze site. Die vraag was: waarom is Nederland nog steeds voorzichtiger dan andere landen? Landen waar kroegen wel gewoon tot laat open mogen, en waar de maatregelen in sommige gevallen zelfs helemaal losgelaten worden. ,,Andere landen hebben weliswaar niet de beperking van de sluitingstijden”, zei Rutte. ,,Maar ze hebben alles bij elkaar wel een zwaarder pakket. Zij hebben bijvoorbeeld 2G of op heel veel plekken mondkapjes.”